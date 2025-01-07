У Карпатах зійшла лавина, обійшлося без жертв

Лавина об'ємом 1280 куб. м зійшла на горі Брецкул у Карпатах.

Фото з відкритих джерел

У Карпатах, на східному схилі гори Брецкул, зійшла лавина об'ємом 1280 куб. м. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, посилаючись на метеостанцію Пожежевська.

За інформацією центру, лавина зійшла з 15 до 16 години за київським часом. На щастя, жертв та матеріальних збитків не було зафіксовано.

Гора Брецкул — одна з вершин масиву Чорногора, висотою 1911 м. На висоті 1550 м розташована сніголавинна метеостанція та Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України.

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