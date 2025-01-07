Поступления от «налога на Google» растут из года в год, — Даниил Гетманцев

Компании-нерезиденты, предоставляющие украинцам цифровые услуги, выполнили обязательства по уплате НДС на 11,2 млрд грн.

Поступления от «налога на Google» в четыре раза превысили ожидания. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Данило Гетманцев.

Так, в прошлом году компании-нерезиденты, предоставляющие украинцам цифровые услуги, выполнили обязательства по уплате НДС («налог на Google») на 11,2 млрд грн ($260 млн), что в четыре раза превысило ожидания.

«Предсказания и прогнозы, что он не заработает в Украине, нерезиденты не будут регистрироваться и выйдут с рынка Украины, не оправдались», - отметил Гетманцев.

По его словам, поступления от «налога на Google» растут из года в год.

В частности, в 2022 году поступления составили 4,3 млрд грн, в 2023 году – 8 млрд грн, а в 2024 году – 11,2 млрд грн, что почти в четыре раза превышает сумму, которую рассчитывали получить по результатам принятия закона.

«Ожидаем, что следующие инициативы по имплементации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II будут иметь такой же успех, как и «налог на Google», – подчеркнул Даниил Гетманцев.

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