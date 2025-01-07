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В Украине зафиксировано 14 случаев метапневмовируса – кто в зоне риска и как уберечься

13:54, 7 января 2025
В Украине циркулирует метапневмовирус, но риск пандемии низкий, – эксперты.
В Украине зафиксировано 14 случаев метапневмовируса – кто в зоне риска и как уберечься
Фото: BBC
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В Украине наблюдается циркуляция метапневмовируса человека (HMPV), но, по словам экспертов, причин для паники нет. Хотя рост случаев вируса на севере Китая вызвал тревогу в соцсетях, эксеперты, как пишет The Guardian, считают, что риск новой пандемии, похожей на Covid-19, остается низким.

HMPV, который относится к семейству Paramyxoviridae, был впервые обнаружен в 2001 году в Нидерландах и в настоящее время распространен по всему миру. Он имеет сезонный характер, активируясь зимой и продолжительностью до весны, и, по словам экспертов, не является новым для человечества, в отличие от Covid-19, который не имел предварительного иммунитета среди населения.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, инфекция обычно протекает в легкой форме, но уязвимые группы, в частности пожилые люди и те, кто имеет сопутствующие заболевания, могут перенести ее тяжелее. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.

По состоянию на 5 января 2025 года в Украине выявлено 14 случаев HMPV, в том числе среди детей до 4-х лет, а также лиц в возрасте 5-14 и 30-64 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число случаев уменьшилось, и не зафиксировано никаких летальных случаев.

Метапневмовирус распространяется через воздушно-капельный путь, и любой может заразиться при близком контакте с инфицированными.

Метапневмовирус (HMPV) может представлять большую опасность для некоторых категорий людей, которые входят в группу повышенного риска. Это включает в себя:

- новорожденных

- детей до 5 лет

- людей старше 65 лет

- лиц с астмой

- тех, кто принимает стероиды

- людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

- пациентов с иммунодефицитами вследствие ВИЧ, злокачественных новообразований или тех, кто перенес трансплантацию органов.

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины также уверяет, что все вирусологические лаборатории региональных центров контроля и профилактики болезней Минздрава оснащены тест-системами для выявления метапневмовируса и активно осуществляют эпиднадзор в течение года, включая период эпидсезона.

Симптомы и как распознать болезнь

Инфекция, вызванная HMPV, обычно проявляется симптомами верхних дыхательных путей, такими как насморк, кашель и лихорадка. В некоторых случаях могут возникать заболевания нижних дыхательных путей, в частности бронхиолит, пневмония, круп или обострение астмы.

В основном симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкий грипп, однако они обычно проходят без осложнений. По сравнению с гриппом, метапневмовирус обычно протекает легче.

Как снизить риск заболевания

Самыми эффективными мерами профилактики являются:

- регулярное мытье рук с мылом

- избегание контактов с больными людьми

- соблюдение этикета кашля (прикрытие рта салфеткой или сгибом локтя)

- регулярное проветривание помещений.

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Минздрав

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