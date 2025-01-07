Британские вирусологи призвали Китай предоставить больше данных о метапневмовирусе

Британии нужно больше деталей о штамме, чтоб правильно оценить опасности для населения.

Ведущие британские вирусологи призвали правительство Китая предоставить больше данных о метапневмовирусе человека HPMV на фоне вспышек в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно последним данным британского эпиднадзора, случаи заболевания, имеющие симптомы, подобные HMPV, за последний месяц удвоились по всей Британии.

В частности, каждый 20-й случай респираторных инфекций может быть вызван метапневмовирусом.

Вирусолог Эндрю Кэтчпол заявил, что Великобритании необходимо больше деталей о штамме, чтобы адекватно оценить риски для населения.

HMPV обычно проявляется в зимний период, но, похоже, уровень серьезной инфекции в Китае может быть выше, чем мы могли бы ожидать в обычный год. Нам нужно больше информации о конкретном циркулирующем штамме, чтобы начать понимать, это обычный циркулирующий штамм, или вирус, повлекший высокий уровень инфицирования в Китае, имеет какие-то отличия», — отметил он.

Кэтчпол отметил, что сейчас «непонятно, насколько высоки цифры, и возникают ли проблемы только из-за того, что они совпадают с высокими уровнями заболеваемости гриппом и коронавирусом».

По его словам, несмотря на то, что HMPV «мутирует и меняется со временем, появляются новые штаммы», он «не считается вирусом, обладающим пандемическим потенциалом».

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