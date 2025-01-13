Украина готова отправить 150 спасателей для ликвидации пожаров в Калифорнии – поручение Зеленского

Украина предложила американской стороне помощь в ликвидации пожаров в Калифорнии, 150 пожарных уже подготовлены, – Зеленский.

Фото: LRT

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству внутренних дел и дипломатам проработать возможность участия украинских спасателей в ликвидации масштабных пожаров в Калифорнии, США. Об этом глава государства заявил в своем обращении.

«Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии. Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь», - отметил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона уже предложила свою помощь через соответствующие дипломатические каналы. Для участия в миссии подготовлено 150 пожарных, которые готовы присоединиться к борьбе со стихией.

«Мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены», - добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.