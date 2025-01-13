В «Резерв+» временно были недоступны электронные военные документы

Ночью «Резерв+» временно остановил доступ к военным документам из-за технических работ.

Фото: Министерство обороны Украины

В ночь с 12 на 13 января в приложении «Резерв+» Министерства обороны Украины временно были недоступны электронные военные документы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 00:00 до 06:00 13 января в приложении «Резерв+» могут быть недоступны электронные военные документы», - отметили в сообщении.

В Минобороны призвали граждан, которым могут понадобиться военно-учетные документы в это время, заранее загрузить PDF-версию. После завершения технических работ документы будут отображаться в обычном режиме.

Пользователей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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