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У «Резерв+» тимчасово були недоступні електронні військові документи

08:12, 13 січня 2025
Вночі «Резерв+» тимчасово зупинив доступ до військових документів через технічні роботи.
У «Резерв+» тимчасово були недоступні електронні військові документи
Фото: Міністерство оборони України
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У ніч із 12 на 13 січня в застосунку «Резерв+» Міністерства оборони України тимчасово були недоступними електронні військові документи. Про це повідомила пресслужба відомства.

«З 00:00 до 06:00 13 січня в застосунку «Резерв+» можуть бути недоступні електронні військові документи», — зазначили в повідомленні.

У Міноборони закликали громадян, яким можуть знадобитися військово-облікові документи у цей час, заздалегідь завантажити PDF-версію. Після завершення технічних робіт документи відображатимуться у звичному режимі.

Користувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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Міноборони Резерв+

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