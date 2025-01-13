Україна готова відправити 150 рятувальників для ліквідації пожеж у Каліфорнії – доручення Зеленського

Україна запропонувала американській стороні допомогу у ліквідації пожеж у Каліфорнії, 150 пожежників уже підготовлені, – Зеленський.

Фото: LRT

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ та дипломатам опрацювати можливість участі українських рятувальників у ліквідації масштабних пожеж у Каліфорнії, США. Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

«Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України та нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя», — зазначив Зеленський.

За словами президента, українська сторона вже запропонувала свою допомогу через відповідні дипломатичні канали. Для участі в місії підготовлено 150 пожежників, які готові долучитися до боротьби зі стихією.

«Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені», – додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.