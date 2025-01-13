Китай заперечує появу нових небезпечних інфекційних захворювань

У Китаї підтвердили сезонну активність грипу, але без нових хвороб.

Фото: News Telegraf

Китайський центр контролю та профілактики захворювань заявив, що в країні не виявлено нових інфекційних хвороб, а всі зафіксовані патогени є давно відомими. Про це повідомило центральне телебачення Китаю CCTV.

Під час пресконференції представники центру наголосили, що зараз спостерігається сезонна активність респіраторних інфекцій, основною з яких є грип. Інтенсивність епідемії грипу переважно перебуває на середньому рівні, а тенденція до зростання захворюваності уповільнилася через початок шкільних канікул у багатьох провінціях. Медики прогнозують, що активність вірусу може знижуватися до середини й кінця січня.

Щодо метапневмовірусу, експерти запевнили, що це не новий вірус — він відомий понад кілька десятиліть. Зростання кількості виявлених випадків пов’язане із вдосконаленням методів діагностики. Водночас у північних провінціях та серед дітей до 14 років спостерігається зниження рівня захворюваності на цей вірус.

Медики очікують можливих сплесків респіраторних інфекцій протягом зими та весни, проте загальна інтенсивність епідемій не перевищить рівень минулого року.

Як раніше стало відомо, у Китаї спостерігається спалах респіраторного вірусу, що нагадує COVID-19.

Також захворювання зафіксували і в інших країнах. Зокрема, в Казахстані та Індії. Згодом офіційно підтверджені випадки метапневмовірусу виявили в Україні, зокрема в Києві.

Провідні британські вірусологи закликали уряд Китаю надати більше даних про метапневмовірус людини HPMV на тлі спалахів у Великій Британії.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначив, що метапневмовірус відноситься до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, які циркулюють щороку. Як пояснює інфекціоністка Ольга Голубовська, метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.