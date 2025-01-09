У Києві зафіксовано перший випадок захворювання на метапневмовірус

У мешканця столиці виявили метапневмовірус.

У Києві виявлено перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на метапневмовірус (HMPV). Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Медики зазначають — цей різновид вірусу не є чимось новим для України, оскільки захворювання вперше описали 2001 року в Нідерландах. Тобто, цей вірус поширюється Україною впродовж кількох епідемічних сезонів, і будь-яких випадків із летальними наслідками пацієнта — не задокументовано.

У разі наявності симптомів грипу та ГРВІ, кияни, за бажанням, можуть звернутись до Центру та пройти відповідне тестування. Найбільш дієві заходи профілактики:

регулярно мити руки з милом

уникати контактів із хворими людьми

дотримуватися етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя)

періодично провітрювати приміщення.

Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак у коментарі ТСН розповів про перший випадок захворювання на метапневмовірус у столиці.

Захворів чоловік, мешканець Києва. Його вік не називають.

"Він нікуди за кордон не виїжджав, перебував у Києві. Зараз ця людина більш-менш нормально почувається. Тяжкого перебігу хвороби немає", – розповів Сергій Чумак.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 14 випадків метапневмовірусу – хто в зоні ризику та як вберегтися.

Як пояснює інфекціоністка Ольга Голубовська, метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

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