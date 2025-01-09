В Киеве зафиксирован первый случай заболевания метапневмовирусом

У жителя столицы обнаружили метапневмовирус.

В Киеве выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания метапневмовирусом (HMPV). Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

Медики отмечают — эта разновидность вируса не является новым для Украины, поскольку заболевание впервые описали в 2001 году в Нидерландах. То есть, этот вирус распространяется по Украине на протяжении нескольких эпидемических сезонов, и любых случаев со смертельным исходом пациента — не задокументирован.

При наличии симптомов гриппа и ОРВИ, киевляне, по желанию, могут обратиться в Центр и пройти соответствующее тестирование. Наиболее действенные меры профилактики:

регулярно мыть руки с мылом

избегать контактов с больными людьми

соблюдать этикет кашля (прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя)

периодически проветривать помещение.

Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН рассказал о первом случае заболевания в столице.

Заболел мужчина, житель Киева. Его точный возраст не называют.

"Он никуда за границу не уезжал, находился в Киеве. Сейчас этот человек более-менее нормально чувствует себя. Тяжелого течения болезни нет", – рассказал Сергей Чумак.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 14 случаев метапневмовируса – кто в зоне риска и как уберечься.

Как объясняет инфекционистка Ольга Голубовская, метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

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