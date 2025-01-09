Исследователи нашли целое поле со следами динозавров всего лишь в 15 километрах от Оксфорда, фото

В карьере было обнаружено около 200 следов.

Британские ученые обнаружили около 200 следов динозавров в карьере, расположенном в 15 километрах от Оксфорда. Это самая большая тропа динозавров, когда-либо найденная на территории Великобритании. Об этом пишет BBC News.

Предполагается, что динозавры оставили эти следы в известняковой породе 166 млн лет назад.

По отпечаткам можно заключить, что они принадлежат двум группам разных динозавров: цетиозаврам (гигантские животные с очень длинной шеей, которые питались растительной пищей) и более мелким и хищным мегалозаврам.

Протяженность самой длинной цепочки следов составляет 150 метров, однако на самом деле тропа динозавров может быть еще длиннее, поскольку ученые раскопали только часть каменоломни.

«Это очень значительные следы с точки зрения масштаба и размера, такие я встречала очень нечасто, — говорит профессор Кирсти Эдгар, микропалеонтолог из Университета Бирмингема. — Они позволяют буквально заглянуть в прошлое и понять, что здесь происходило: увидеть, как эти огромные создания бродили по окрестностям».

Следы впервые заметил рабочий, работавший там на экскаваторе.

«Я, по сути, очищал глину, и наткнулся на холм, и я подумал, что это просто аномалия в земле», - сказал он, указывая на гребень, где немного грязи было подтолкнуто вверх, когда нога динозавра втиснулась в землю.

Но потом мужчина дошел до другого, 3 метра вдоль, и это снова был холм. А потом через 3 метра – снова холм.

«Я подумал, что я первый человек, увидевший их. И это было так сюрреалистично — действительно немного трогательно», — сказал он.

Всего было найдено пять разных дорожек.

Четыре из них были созданы зауроподами, растительноядными динозаврами, ходившими на четырех лапах. Их следы чуть-чуть напоминают следы слона — только гораздо больше — эти звери достигают 18 метров в длину.

Считается, что другой след создал мегалозавр.

«Это почти как карикатура на след динозавра», - объяснила доктор Эмма Николлс, палеонтолог из Музея естественной истории Оксфордского университета.

«Это то, что мы называем трехдактильным оттиском. На нем есть эти три пальца на ногах, очень, очень четкие на отпечатке».

По ее словам, хищные существа, которые ходили на двух ногах, были ловкими охотниками.

«Это были самые хищные динозавры, о которых мы знаем, в Юрский период в Британии», - отметила она.

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