Дослідники знайшли ціле поле зі слідами динозаврів всього лише за 15 кілометрів від Оксфорда, фото

У кар'єрі виявили близько 200 слідів.

Британські вчені виявили близько 200 слідів динозаврів у кар'єрі, розташованому за 15 кілометрів від Оксфорда. Це найбільша стежка динозаврів, колись знайдена на території Великої Британії. Про це пише ВВС News.

Передбачається, що динозаври залишили ці сліди у вапняковій породі 166 млн років тому.

За відбитками можна зробити висновок, що вони належать двом групам різних динозаврів: цетіозаврам (гігантські тварин з дуже довгою шиєю, які харчувалися рослинною їжею) і більш дрібним і хижим мегалозаврам.

Протяжність найдовшого ланцюжка слідів становить 150 метрів, проте насправді стежка динозаврів може бути ще довшою, оскільки вчені розкопали лише частину каменоломні.

«Це дуже значні сліди з погляду масштабу та розміру, які я зустрічала дуже нечасто, — каже професор Кірсті Едгар, мікропалеонтолог з Університету Бірмінгема. — Вони дозволяють буквально зазирнути в минуле і зрозуміти, що тут відбувалося: побачити, як ці величезні створіння тинялися околицями».

Сліди вперше помітив робітник, який там працював на екскаваторі.

«Я, по суті, очищав глину, і натрапив на горб, і я подумав, що це просто аномалія в землі», — сказав він, вказуючи на гребінь, де трохи бруду було підштовхнуто вгору, коли нога динозавра втиснулася в землю.

Але потім чоловік дійшов до іншого, 3 метри вздовж, і це знову був горб. А потім через 3 метри — знову горб.

У 1990-х роках неподалік було знайдено іншу доріжку, тож він зрозумів, що регулярні нерівності та провали можуть бути слідами динозаврів.

«Я подумав, що я перша людина, яка побачила їх. І це було так сюрреалістично — справді, трохи зворушливо», — сказав він.

Загалом було знайдемо п'ять різних доріжок.

Чотири з них були створені зауроподами, рослиноїдними динозаврами, які ходили на чотирьох лапах. Їхні сліди трохи нагадують сліди слона — тільки набагато більші — ці звірі досягають 18 метрів у довжину.

Вважається, що інший слід створив мегалозавр.

«Це майже як карикатура на слід динозавра», — пояснила доктор Емма Ніколлс, палеонтолог з Музею природної історії Оксфордського університету.

«Це те, що ми називаємо тридактильним відбитком. На ньому є ці три пальці на ногах, які дуже, дуже чіткі на відбитку».

За її словами, хижі істоти, які ходили на двох ногах, були спритними мисливцями.

«Це були найбільші хижі динозаври, про яких ми знаємо, в Юрський період у Британії», - зазначила вона.

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