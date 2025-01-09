Верховна Рада схвалила законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Верховна Рада 9 січня в першому читанні прийняла законопроект 12093, яким пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Авторами проекту виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом.

Отже, як вказує комітет, упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації.

Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

«А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні» - пишуть депутати в пояснювальній записці.

Таким чином, як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста (тобто, через Резерв+).

«Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення» - зазначають депутати в поясненнях.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський зазначив, що жодна із запропонованих йому моделей економічного бронювання не є справедливою.

Отже, законопроектом пропонується доповнити КУпАП новою статтею 279-9, якою надати можливість особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП, подати заяву до ТЦК, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності.

Також пропонується доповнити КУпАП новою статтею 300-3, якою надати можливість особі, яка притягнута до адміністративної відповідальності, в порядку передбаченому статтею 279-9 КУпАП, упродовж 10 календарних днів з дня набрання постановою ТЦК законної сили, добровільно оплатити 50% розміру накладеного штрафу.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», цей же законопроект передбачає спрощення умов для накладення ТЦК заочних штрафів без складення протоколу та прискорення арешту рахунків ухилянтів.

Автор: Наталя Мамченко

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