На війні загинув хореограф і переможець «Танцюють всі!» Володимир Раков

Під час виконання бойового завдання 6 січня загинув Володимир Раков.

Фото: stb.ua

На фронті під час виконання бойового завдання 6 січня загинув хореограф, переможець шостого сезону шоу "Танцюють всі!" Володимир Раков. Про це повідомила хореографка та близька подруга воїна Гала Пеха в Інстаграм.

Він долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни у 2022 році та служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБр імені короля Данила Галицького.

У 2013 році став переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі!". У наступних двох сезонах Раков працював на проекті як хореограф.

Він розвивався як танцівник і хореограф у Broadway Dance Centre у Нью-Йорку, Millennium у Лос-Анджелесі та Movement Lifestyle у Лос-Анджелесі.

Фото: instagram.com/golovan_olena

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.