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На війні загинув хореограф і переможець «Танцюють всі!» Володимир Раков

15:56, 9 січня 2025
Під час виконання бойового завдання 6 січня загинув Володимир Раков.
На війні загинув хореограф і переможець «Танцюють всі!» Володимир Раков
Фото: stb.ua
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На фронті під час виконання бойового завдання 6 січня загинув хореограф, переможець шостого сезону шоу "Танцюють всі!" Володимир Раков. Про це повідомила хореографка та близька подруга воїна Гала Пеха в Інстаграм.

Він долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни у 2022 році та служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБр імені короля Данила Галицького.

У 2013 році став переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі!". У наступних двох сезонах Раков працював на проекті як хореограф.

Він розвивався як танцівник і хореограф у Broadway Dance Centre у Нью-Йорку, Millennium у Лос-Анджелесі та Movement Lifestyle у Лос-Анджелесі.

Фото: instagram.com/golovan_olena

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