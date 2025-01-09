На войне погиб хореограф и победитель «Танцуют все!» Владимир Раков

Во время выполнения боевого задания 6 января погиб Владимир Раков.

Фото: stb.ua

На фронте во время выполнения боевого задания 6 января погиб хореограф, победитель шестого сезона шоу "Танцуют все!" Владимир Раков. Об этом сообщила хореограф и близкая подруга воина Гала Пеха в Инстаграм.

Он присоединился к рядам ВСУ после начала полномасштабной войны в 2022 году и служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила Галицкого.

В 2013 году стал победителем шестого сезона шоу "Танцуют все!". В следующих двух сезонах Раков работал на проекте как хореограф.

Он развивался как танцовщик и хореограф в Broadway Dance Centre в Нью-Йорке, Millennium в Лос-Анджелесе и Movement Lifestyle в Лос-Анджелесе.

Фото: instagram.com/golovan_olena

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