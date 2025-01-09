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У МОЗ пояснили, чим викликана надмірна увага до метапневмовірусу

23:30, 9 січня 2025
Раніше вірус не виокремлювався із загального переліку ГРВІ у щотижневих звітах.
У МОЗ пояснили, чим викликана надмірна увага до метапневмовірусу
Джерело фото: Getty Images
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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначив, що увага до метапневмовірусу викликало повідомлення управління контролю інфекційних захворювань Китаю. За його словами, про циркуляцію як цього вірусу, так як і інших щотижнево повідомляє у своїх бюлетенях і український Центр громадського здоровʼя МОЗ. Але для неспеціалістів це нова назва, пише Укрінформ.

«Раніше він не виокремлювався із загального переліку ГРВІ у щотижневих звітах», - сказав Ляшко.

Метапневмовірус відноситься до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, які циркулюють щороку.

«Після пандемії COVID-19 відновлюється звична для нас епідситуація по гострих респіраторних вірусних інфекціях, коли з середини листопада - у грудні, крім грипу, циркулює понад 200 вірусів. І метапневмовірус - один з них», - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що в нинішньому епідсезоні було зафіксовано 14 випадків інфікування метапневмовірусом, у минулому – 24.

Водночас, за його словами, жодної особливої специфіки щодо цього вірусу ні зараз, ні раніше не було зафіксовано.

Як пояснює інфекціоністка Ольга Голубовська, метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

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МОЗ метапневмовірус

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