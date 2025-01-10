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На Закарпатті судили чоловіка, який систематично ґвалтував своїх доньок

07:18, 10 січня 2025
Чоловік у скоєному не зізнався та провини не визнав.
На Закарпатті судили чоловіка, який систематично ґвалтував своїх доньок
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На Закарпатті 39-річного чоловіка засудили до 15 років ув’язнення за систематичне ґвалтування двох своїх доньок. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Одна з дівчаток наприкінці вересня 2022 року звернулася до поліції та розповіла про неправомірні дії з боку батька. Тоді ж чоловіка затримали, відтоді він перебуває під вартою. Там він знаходитиметься і до набрання вироком законної сили.

Чоловік розлучений із матір'ю дітей, жінка з їх третьою дитиною покинула сім’ю. Відтак чоловік проживав разом із доньками в одному з населених пунктів Тячівського району.

У суді сторона обвинувачення довела, що протиправні дії чоловік вчиняв протягом 2015-2022 років. Він неодноразово ґвалтував малолітніх доньок, здійснюючи щодо них психологічний тиск і погрожуючи побиттям у разі опору.

За рішенням суду зловмисник має сплатити по 1 млн грн кожній із потерпілих доньок за цивільними позовами. Сам же тато у скоєному не зізнався, провини та позовних вимог потерпілих не визнав. 

Попри це, за рішенням суду його також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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