На Закарпатье судили мужчину, который систематически насиловал своих дочерей

Мужчина в содеянном не признался.

На Закарпатье 39-летнего мужчину приговорили к 15 годам заключения за систематическое изнасилование двух своих дочерей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Одна из девочек в конце сентября 2022 года обратилась в полицию и рассказала о неправомерных действиях со стороны отца. Тогда же мужчину задержали, с тех пор он находится под стражей. Там он будет находиться и до вступления приговора в законную силу.

Мужчина разведен с матерью детей, женщина с их третьим ребенком покинула семью. Следовательно, мужчина проживал вместе с дочерьми в одном из населенных пунктов Тячевского района.

В суде сторона обвинения доказала, что противоправные действия мужчина совершал в течение 2015-2022 годов. Он неоднократно насиловал малолетних дочерей, оказывая на них психологическое давление и угрожая избиением в случае сопротивления.

По решению суда злоумышленник должен оплатить 1 млн грн каждой из потерпевших дочерей по гражданским искам. Сам же папа в содеянном не признался, вины и исковых требований потерпевших не признал.

Однако по решению суда его также внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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