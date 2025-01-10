Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье судили мужчину, который систематически насиловал своих дочерей

07:18, 10 января 2025
Мужчина в содеянном не признался.
На Закарпатье судили мужчину, который систематически насиловал своих дочерей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье 39-летнего мужчину приговорили к 15 годам заключения за систематическое изнасилование двух своих дочерей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Одна из девочек в конце сентября 2022 года обратилась в полицию и рассказала о неправомерных действиях со стороны отца. Тогда же мужчину задержали, с тех пор он находится под стражей. Там он будет находиться и до вступления приговора в законную силу.

Мужчина разведен с матерью детей, женщина с их третьим ребенком покинула семью. Следовательно, мужчина проживал вместе с дочерьми в одном из населенных пунктов Тячевского района.

В суде сторона обвинения доказала, что противоправные действия мужчина совершал в течение 2015-2022 годов. Он неоднократно насиловал малолетних дочерей, оказывая на них психологическое давление и угрожая избиением в случае сопротивления.

По решению суда злоумышленник должен оплатить 1 млн грн каждой из потерпевших дочерей по гражданским искам. Сам же папа в содеянном не признался, вины и исковых требований потерпевших не признал.

Однако по решению суда его также внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд насилие приговор Закарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении наложения ТЦК заочных штрафов

Возвращение почтой вызова ТЦК с отметкой о невручении будет основанием для постановления о «заочном» штрафе – Верховная Рада приняла за основу законопроект.

IQ-тестирование в апелляции по гражданской специализации – день второй

Результаты тестирования на когнитивные способности значительно лучше, чем в первый день – 72% кандидатов набрали проходной балл.

Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

Спецсуд для обжалования конкурсов и аудитов НАБУ и САП предлагают создать без иностранных экспертов

В своих выступлениях министр юстиции Ольга Стефанишина и председатель Комитета Денис Маслов призвали поддержать законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, однако депутаты решили иначе.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими — Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о специализации судей по рассмотрению военных преступлений.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова