Фицо угрожает прекратить помощь и ветировать решение в ЕС по Украине из-за остановки транзита газа

Роберт Фицо усилил свои угрозы Украине из-за остановки транзита российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова потребовал от Украины возобновления транзита российского газа. Он начал угрожать прекращением оказания гуманитарной помощи, а также будет использовать право вето в ЕС для блокирования решений по Украине, пишет «Радио Свобода».

Фицо хочет сделать российский газ словацким на границе с Украиной, чтобы та, мол, транспортировала уже не российское топливо. Ранее подобное ранее уже предлагала Венгрия.

«Дочерняя компания покупала бы газ на украинско-российской границе, а затем транзитная Украина уже имела бы словацкий газ, а не российский или любой другой. Были подготовлены модели сотрудничества», – сказал он.

Фицо допустил остановку всей гуманитарной помощи, получаемой Украиной от Словакии. По его словам, речь идет о дренажных сооружениях, грузовых экскаваторах и т.д. Также он заявил, что может воспользоваться правом вето в ЕС по решениям об Украине.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки резервной электроэнергии Украине из-за остановки транзита российского газа.

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