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Распространял преступное влияние в СИЗО — будут судить криминального авторитета

00:01, 10 января 2025
Человек, считавшийся местным авторитетом, активно внедрял среди заключенных преступные «правила» и традиции, вмешивался в конфликты между ними и самостоятельно определял наказание при разрешении спорных ситуаций.
Распространял преступное влияние в СИЗО — будут судить криминального авторитета
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В Хмельницкой области 33-летний мужчина, ранее уже отбывавший наказание за совершение грабежей и краж, в очередной раз попал в следственный изолятор за вымогательства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Там попытался распространить свое преступное влияние на других заключенных, но стражи порядка прекратили его попытки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выступая в роли местного авторитета, мужчина активно распространял на окружение правила и традиции преступного «мира», осуществлял урегулирование разного рода конфликтов между заключенными и определял свои наказания в ходе разрешения конфликтных вопросов.

Он наладил поставки на территорию учреждения наркотических средств и других запрещенных вещей, организовал вербовку новых участников криминального сообщества, получал средства для приобретения наркотиков, давал разъяснения по поводу получения «преступного статуса», устанавливал правила и традиции и определял для них наказание.

Прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего заключенного.

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