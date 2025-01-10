Распространял преступное влияние в СИЗО — будут судить криминального авторитета

Человек, считавшийся местным авторитетом, активно внедрял среди заключенных преступные «правила» и традиции, вмешивался в конфликты между ними и самостоятельно определял наказание при разрешении спорных ситуаций.

В Хмельницкой области 33-летний мужчина, ранее уже отбывавший наказание за совершение грабежей и краж, в очередной раз попал в следственный изолятор за вымогательства и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Там попытался распространить свое преступное влияние на других заключенных, но стражи порядка прекратили его попытки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выступая в роли местного авторитета, мужчина активно распространял на окружение правила и традиции преступного «мира», осуществлял урегулирование разного рода конфликтов между заключенными и определял свои наказания в ходе разрешения конфликтных вопросов.

Он наладил поставки на территорию учреждения наркотических средств и других запрещенных вещей, организовал вербовку новых участников криминального сообщества, получал средства для приобретения наркотиков, давал разъяснения по поводу получения «преступного статуса», устанавливал правила и традиции и определял для них наказание.

Прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего заключенного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.