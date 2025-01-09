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На Житомирщине усеяли коноплей 800 гектаров, чтобы возродить отрасль

23:48, 9 января 2025
В 2025 году посевы технической конопли планируют значительно расширить.
На Житомирщине усеяли коноплей 800 гектаров, чтобы возродить отрасль
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В 2024 году на Житомирщине высеяли 800 га технической конопли с перспективой расширения площадей до 2 тыс. га в 2025 году. Как сообщили в ОВА, такое решение принято для возрождения традиционной для Полесья отрасли коноплеводства.

Из этой сельскохозяйственной культуры изготавливают бумагу, строительные материалы, мех, топливо, косметику и другое.

В то же время в ОВА добавили, что область остается лидером Украины по площадям хмеля, который успешно экспортируется в европейские страны.

Отметим, что ранее Верховный Суд постановил, что выращивание 27 растений конопли для собственного употребления с целью облегчения болевого синдрома не является малозначительным деянием. Осужденный не отрицал выращивание 27 растений конопли по месту своего обитания, однако отметил, что их выращивал для собственного употребления с целью облегчения болевого синдрома и приобрел медицинский сорт.

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Житомир

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