На Житомирщині всіяли коноплями 800 гектарів, щоб відродити галузь

У 2025 році посіви технічних конопель планують значно розширити.

У 2024 році на Житомирщині висіяли 800 га технічних конопель із перспективою розширення площ до 2 тис. га у 2025 році. Як повідомили в ОВА, таке рішення прийнято для відродження традиційної для Полісся галузі коноплярства.

З цієї сільськогосподарської культури виготовляють папір, будівельні матеріали, хутро, паливо, косметику та інше.

Водночас в ОВА додали, що область залишається лідером України за площами хмелю, який успішно експортується до європейських країн.

Зазначимо, що раніше Верховний Суд постановив, що вирощування 27 рослин конопель для власного вживання з метою полегшення больового синдрому не є малозначним діянням. Засуджений не заперечував вирощування 27 рослин конопель за місцем свого проживання, однак зазначив, що їх вирощував для власного вживання з метою полегшення больового синдрому та набув медичного сорту.

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