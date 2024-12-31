Вирощування 27 рослин конопель для власного вживання з метою полегшення больового синдрому не є малозначним діянням – Верховний Суд

Засуджений не заперечував вирощування 27 рослин конопель за місцем свого проживання, однак зазначив, що їх вирощував для власного вживання з метою полегшення больового синдрому та набув медичного сорту.

Фото: Національна поліція

Вирішуючи питання про те, чи є діяння малозначним, необхідно враховувати не тільки фактично заподіяну шкоду, але й те, на що було спрямовано діяння і до яких втрат могло призвести.

Кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 310 КК, належить до правопорушень, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення, що несе відповідну суспільну небезпеку, а тому вирощування 27 рослин конопель для власного вживання з метою полегшення больового синдрому не є малозначним діянням. На це вказав у своїй постанові від 6 листопада 2024 у справі № 367/6150/19 Верховний Суд.

Обставини справи

Засуджений незаконно посіяв та вирощував рослини конопель у кількості 27 рослин.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 310 КК. У касаційній скарзі засуджений просив скасувати судові рішення, якими його було засуджено за ч. 1 ст. 310 КК, та закрити кримінальне провадження у зв’язку з тим, що вчинене ним діяння є малозначним, оскільки його дії не становили суспільної небезпеки.

Засуджений не заперечував вирощування 27 рослин конопель за місцем свого проживання, однак зазначив, що їх вирощував для власного вживання з метою полегшення больового синдрому, яким страждає, та придбав насіння конопель зі зниженим вмістом наркотичних речовин (медичний сорт), а тому, на його думку, він не вчиняв кримінального правопорушення.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказав, що специфіка визначення малозначності діяння полягає у встановленні обов’язкової сукупності трьох умов:

1) формальна наявність у вчиненому діянні ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого КК;

2) малозначне діяння не становить суспільної небезпеки, яка є типовою для певного кримінального правопорушення, зокрема, це виражається в тому, що воно не заподіює взагалі шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству чи державі, або заподіює їм явно незначну (мізерну) шкоду;

3) малозначне діяння не повинно бути суб’єктивно спрямоване на заподіяння істотної шкоди.

Положення ч. 2 ст. 11 КК про малозначність полягає в тому, що вона, підкреслюючи важливість такої матеріальної ознаки кримінального правопорушення, як його суттєва суспільна небезпечність, виключає кримінальне правопорушення у випадках, коли вчинене діяння лише формально містить ознаки, передбачені в певній статті Особливої частини КК.

Вирішуючи питання про те, чи є діяння малозначним, необхідно враховувати не тільки фактично заподіяну шкоду, але й те, на що було спрямовано діяння і до яких втрат могло призвести.

Із судових рішень убачається, що засуджений своїми умисними діями незаконно посіяв та вирощував коноплі в кількості 27 рослин, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 310 КК, яке, відповідно до ст. 12 цього Кодексу, є кримінальним проступком.

Як зазначив ККС, вказане кримінальне правопорушення належить до кримінальних правопорушень, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров’я населення, що несе відповідну суспільну небезпеку.

Отже, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, примирення винного з потерпілим, втрата особою суспільної небезпечності на час розслідування кримінального правопорушення не перетворюють кримінальне правопорушення в малозначне діяння.

Слід зазначити, що в цій справі за вироком суду від 30 березня 2023 року особу засуджено за ч. 1 ст. 310 КК до покарання у виді штрафу 1700 грн, та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК звільнено від призначеного покарання у зв`язку із закінченням строків давності.

Автор: Наталя Мамченко

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