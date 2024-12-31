Выращивание 27 растений конопли для собственного употребления с целью облегчения болевого синдрома не является малозначительным деянием – Верховный Суд

Осужденный не отрицал выращивание 27 растений конопли по месту своего обитания, однако отметил, что их выращивал для собственного употребления с целью облегчения болевого синдрома и приобрел медицинский сорт.

Решая вопрос о том, является ли деяние малозначительным, необходимо учитывать не только фактически причиненный вред, но и то, на что было направлено действие и к каким потерям могло привести.

Уголовный проступок, предусмотренный ч. 1 ст. 310 УК, относится к правонарушениям, совершенным в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других уголовных правонарушений против здоровья населения, что несет соответствующую общественную опасность, а потому выращивание 27 растений конопли для собственного употребления с целью облегчения болевого синдром не является малозначительным деянием. На это указал в своем постановлении от 6 ноября 2024 г. по делу № 367/6150/19 Верховный Суд.

Обстоятельства дела

Осужденный незаконно посеял и выращивал растения конопли в количестве 27 растений.

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 310 УК. В кассационной жалобе осужденный просил отменить судебные решения, которыми он был осужден по ч. 1 ст. 310 УК, и закрыть уголовное производство в связи с тем, что совершенное им деяние малозначительно, поскольку его действия не представляли общественной опасности.

Осужденный не отрицал выращивание 27 растений конопли по месту своего обитания, однако отметил, что их выращивал для собственного употребления с целью облегчения страдающего болевого синдрома и приобрел семена конопли с пониженным содержанием наркотических веществ (медицинский сорт), а потому, по его мнению , он не совершал уголовного правонарушения.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решеня судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС указал, что специфика определения малозначимости деяния состоит в установлении обязательной совокупности трех условий:

1) формальное наличие в совершенном деянии признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного УК;

2) малозначительное деяние не представляет общественной опасности, типичной для определенного уголовного правонарушения, в частности, это выражается в том, что оно не причиняет вообще вреда физическому или юридическому лицу, обществу или государству, или причиняет им явно незначительный (мизерный) вред;

3) малозначительное деяние не должно быть субъективно направлено на причинение существенного вреда.

Положение ч. 2 ст. 11 УК о малозначительности состоит в том, что она, подчеркивая важность такого материального признака уголовного правонарушения, как его существенная общественная опасность, исключает уголовное правонарушение в случаях, когда совершенное деяние лишь формально содержит признаки, предусмотренные в определенной статье Особенной части УК.

Решая вопрос о том, является ли действие малозначительным, необходимо учитывать не только фактически причиненный вред, но и то, на что было направлено действие и к каким потерям могло привести.

Из судебных решений усматривается, что осужденный своими умышленными действиями незаконно посеял и выращивал коноплю в количестве 27 растений, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 310 УК, которое согласно ст. 12 настоящего Кодекса является уголовным проступком.

Как отметил КУС, указанное уголовное правонарушение относится к уголовным правонарушениям, совершенным в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других уголовных правонарушений против здоровья населения, что несет соответствующую общественную опасность.

Следовательно, совершение уголовного правонарушения вследствие стечения тяжких личных, семейных или других обстоятельств, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного ущерба, примирение виновного с потерпевшим, утрата лицом общественной опасности при расследовании уголовного правонарушения не превращают уголовное правонарушение в малозначительное деяние.

Следует отметить, что по этому делу по приговору суда от 30 марта 2023 лицо осуждено по ч. 1 ст. 310 УК к наказанию в виде штрафа 1700 грн, и на основании п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК освобождено от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Автор: Наталя Мамченко

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