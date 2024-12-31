Филипп Пронин назначен председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины

Кабмин назначил Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Кабинет Министров 31 декабря назначил Филиппа Пронина на должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Перед этим был уволен Игорь Черкасский с должности главы Госфинмониторинга.

Напомним, что 28 декабря Правительство согласовало увольнение главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

30 декабря Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателя Киевской ОВА Руслана Кравченко и председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

Также отметим, что Кабмин назначил Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.

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