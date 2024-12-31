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Филипп Пронин назначен председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины

10:57, 31 декабря 2024
Кабмин назначил Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Филипп Пронин назначен председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины
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Кабинет Министров 31 декабря назначил Филиппа Пронина на должность главы Государственной службы финансового мониторинга Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Перед этим был уволен Игорь Черкасский с должности главы Госфинмониторинга.

Напомним, что 28 декабря Правительство согласовало увольнение главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

30 декабря Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателя Киевской ОВА Руслана Кравченко и председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

Также отметим, что Кабмин назначил Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.

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Кабинет Министров Украины

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