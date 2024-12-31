Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили соглашение о разводе спустя 8 лет после того, как разошлись

Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили соглашение о разводе после 8 лет судебной тяжбы.

Известные голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт официально договорились о разводе спустя восемь лет после завершения их отношений. Об этом пишет Associated Press.

Адвокат Анджелины Джоли Джеймс Сайм сообщил, что одна из самых известных пар Голливуда достигла договоренности о разводе.

Джоли подала на развод с Питтом в 2016 году после 12 лет отношений, обвинив его в физическом насилии. В 2019 году суд официально объявил их разведенными, однако вопросы распределения имущества и опеки остались нерешенными.

Решение суда о равной опеке над детьми актриса обжаловала из-за конфликта интересов судьи, что заставило начать процесс заново.

Джоли и Питт начали свои отношения в 2004 году после съемок в фильме «Мистер и миссис Смит», поженились в 2014 году и воспитывают шестерых детей.

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