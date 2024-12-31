Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли угоди щодо розлучення після 8 років після того, як розійшлись

Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення після 8 років судової тяганини.

Відомі голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно домовилися про розлучення через вісім років після завершення їхніх стосунків. Про це пише Associated Press.

Адвокат Анджеліни Джолі Джеймс Сайм повідомив, що одна з найвідоміших пар Голлівуду досягла домовленості про розлучення. За його словами, Джолі відчуває полегшення після тривалого процесу, хоча остаточне рішення ще має підписати суддя, а документи не подано до суду.

Джолі подала на розлучення з Піттом у 2016 році після 12 років стосунків, звинувативши його у фізичному насильстві. У 2019 році суд офіційно оголосив їх розлученими, проте питання розподілу майна та опіки залишилися невирішеними. Рішення суду про рівну опіку над дітьми акторка оскаржила через конфлікт інтересів судді, що змусило почати процес заново.

Джолі та Пітт почали свої стосунки у 2004 році після зйомок у фільмі «Містер і місис Сміт», одружилися у 2014 році та виховують шістьох дітей.

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