У Київській області внаслідок ракетної атаки частково зруйновано будинок, фото та відео

Через обстріл є постраждала жінка.

Фото: ДСНС

У Київській області внаслідок російської ракетної атаки частково зруйновано приватний будинок. Про це повідомили в ДСНС.

"В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку", – повідомили рятувальники.

Київська ОВА поінформувала, що є одна потерпіла 1975 року народження. У жінки контузія та гостра реакція на стрес, медики надають їй допомогу.

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