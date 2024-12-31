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Заборона на салюти та фейерверки — що загрожує за порушення

12:34, 31 грудня 2024
У поліції нагадали про покарання за феєрверки під час війни.
Заборона на салюти та фейерверки — що загрожує за порушення
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Під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. Про це нагадали у поліції.

Зокрема в Україні діє заборона на використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4, їх продаж та передання будь-яким способом.

Також заборонені продаж та розповсюдження будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, котрі не досягли 16-річного віку.

Покарання за феєрверки та салюти передбачені не лише для громадян, які їх використовуються, але й для продавців.

Штрафи для продавця:

  • за порушення порядку провадження господарської діяльності - від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією продукції та доходу від вчинення правопорушення;
  • за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів - від 595 до 1020 гривень з конфіскацією піротехніки.

Покарання для громадян:

  • за порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях - від 85 до 255 гривень;
  • за хуліганство - від 17 до 34 тисяч гривень або арешт до 6 місяців, або до 5 років обмеження волі.
  • за хуліганство групою осіб - до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.

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