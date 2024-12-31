Заборона на салюти та фейерверки — що загрожує за порушення

Під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. Про це нагадали у поліції.
Зокрема в Україні діє заборона на використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4, їх продаж та передання будь-яким способом.
Також заборонені продаж та розповсюдження будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, котрі не досягли 16-річного віку.
Покарання за феєрверки та салюти передбачені не лише для громадян, які їх використовуються, але й для продавців.
Штрафи для продавця:
Покарання для громадян:
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