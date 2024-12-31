Запрет на салюты и фейерверки – что грозит за нарушения

В полиции напомнили о наказании за фейерверки во время войны.

Во время действия военного положения в Украине запрещена продажа и использование пиротехники. Об этом напомнили в полиции.

В частности, в Украине действует запрет на использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4, их продажу и передачу любым способом.

Также под запретом продажа и распространение любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Наказания за фейерверки и салюты предусмотрены не только гражданам, которые их используются, но и продавцам.

Штрафы для продавца:

за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции и дохода от совершения правонарушения;

за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств – от 595 до 1020 гривен с конфискацией пиротехники.

Наказание для граждан:

за нарушение требований защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах - от 85 до 255 гривен;

за хулиганство – от 17 до 34 тысяч гривен или арест до 6 месяцев, или до 5 лет ограничения свободы.

за хулиганство группой лиц – до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

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