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Морской дрон Magura V5 впервые уничтожил российский вертолет Ми-8 — ГУР, видео

09:54, 31 декабря 2024
Воины ГУР впервые в истории уничтожили вражеский вертолет Ми-8 дроном Magura V5.
Морской дрон Magura V5 впервые уничтожил российский вертолет Ми-8 — ГУР, видео
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Воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили российский вертолет Ми-8 с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Как рассказали в разведке, это произошло 31 декабря во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. В результате применения ракет Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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рф ВСУ Украина война ГУР МО вертолет дрон

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