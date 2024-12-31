Морской дрон Magura V5 впервые уничтожил российский вертолет Ми-8 — ГУР, видео

Воины ГУР впервые в истории уничтожили вражеский вертолет Ми-8 дроном Magura V5.

Воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили российский вертолет Ми-8 с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Как рассказали в разведке, это произошло 31 декабря во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. В результате применения ракет Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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