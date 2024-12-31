Землю под Новый год накрыла мощная магнитная буря

Во вторник, 31 декабря, Землю накрыла сильная магнитная буря, которая достигла уровня K-индекса 7.
1 января солнечная активность несколько уменьшится, однако будет оставаться на высоком уровне (K-индекс 5), а уже 2 января магнитная активность снизится до K-индекса 3, что считается низким уровнем.
В целом рост солнечной активности наблюдается около недели.
Как предупреждают ученые, в это время люди могут ощущать головные боли, слабость, перепады артериального давления и резкие изменения настроения.
Как уберечься от влияния геомагнитных колебаний:
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