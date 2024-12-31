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Землю під Новий рік накрила потужна магнітна буря

13:48, 31 грудня 2024
Потужність магнітної бурі 31 грудня сягає 7 балів.
Землю під Новий рік накрила потужна магнітна буря
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У вівторок, 31 грудня, Землю накрила сильна магнітна буря, яка, досягнула рівня K-індексу 7. 

1 січня сонячна активність дещо зменшиться, однак залишатиметься на високому рівні (K-індекс 5), а вже 2 січня магнітна активність знизиться до K-індексу 3, що вважається низьким рівнем.

Загалом зростання сонячної активності спостерігається близько тижня. За цей час кількість спалахів збільшилася вдвічі.

Як попереджають учені, у цей час люди можуть відчувати головний біль, слабкість, перепади артеріального тиску та різкі зміни настрою.

Як уберегтися від вплину геомагнітних коливань:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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