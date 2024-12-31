Землю під Новий рік накрила потужна магнітна буря

Потужність магнітної бурі 31 грудня сягає 7 балів.

У вівторок, 31 грудня, Землю накрила сильна магнітна буря, яка, досягнула рівня K-індексу 7.

1 січня сонячна активність дещо зменшиться, однак залишатиметься на високому рівні (K-індекс 5), а вже 2 січня магнітна активність знизиться до K-індексу 3, що вважається низьким рівнем.

Загалом зростання сонячної активності спостерігається близько тижня. За цей час кількість спалахів збільшилася вдвічі.

Як попереджають учені, у цей час люди можуть відчувати головний біль, слабкість, перепади артеріального тиску та різкі зміни настрою.

Як уберегтися від вплину геомагнітних коливань:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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