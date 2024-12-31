Землю під Новий рік накрила потужна магнітна буря

У вівторок, 31 грудня, Землю накрила сильна магнітна буря, яка, досягнула рівня K-індексу 7.
1 січня сонячна активність дещо зменшиться, однак залишатиметься на високому рівні (K-індекс 5), а вже 2 січня магнітна активність знизиться до K-індексу 3, що вважається низьким рівнем.
Загалом зростання сонячної активності спостерігається близько тижня. За цей час кількість спалахів збільшилася вдвічі.
Як попереджають учені, у цей час люди можуть відчувати головний біль, слабкість, перепади артеріального тиску та різкі зміни настрою.
Як уберегтися від вплину геомагнітних коливань:
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