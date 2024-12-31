Куди можна здати ялинку після свят у Києві

У столиці працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок.

Після новорічних свят кияни можуть здати ялинки на переробку. З 2 до 31 січня в столиці працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних дерев. Про це повідомляє Київзеленбуд.

Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві міста. Зібрані ялинки подрібнюють на невеличкі частинки, якими покривають лунки вічнозелених рослин у парках, скверах та на бульварах.

Це дозволяє захистити ґрунт від промерзання взимку, а в теплу пору року — вберегти від пересихання і перегріву.

Зазначається, що комунальники прийматимуть тільки живі ялинки без декоративних прикрас.

Адреси пунктів прийому ялинок:

Голосіївський район

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

парк “Покал”;

сквер біля станції м. Либідська;

міжквартальний сквер на вул. Васильківська;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк “Позняки”;

парк Прибережний;

парк Привокзальний;

сквер по вул. П. Григоренка;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район

парк “Молодіжний”;

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк «Кіото»;

парк “Деснянський”;

парк ім. Р. Шухевича;

парк “Фестивальний”;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район

перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру “Аврора”;

бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);

сквер ім. К. Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

сквер Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район

сквер на вул. Вишгородська;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

Сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).

Святошинський район

парк “Совки”;

парк “Юність”;

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк “Орлятко”;

парк “Юність”;

сквер на вул. Машинобудівна;

сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;

парк біля кінотеатру “Тампере”;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район

парк “Веселка”;

парк “Сирецький”;

парк ім. Т. Г. Шевченка;

сквер Літературний;

виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);

виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.