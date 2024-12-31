Мінфін США заявив про злам його серверів китайськими хакерами

Як повідомляється, хакери зламали сервер і отримали доступ до певних незасекречених документів.

Міністерство фінансів США зазнало хакерської атаки з боку Китаю, що призвело до несанкціонованого доступу до робочих станцій державних службовців і несекретних документів. Про це повідомляє видання The New York Times.

Як зазначається, відповідний інцидент стався після нещодавніх повідомлень про проникнення Китаю у телекомунікаційні системи США.

Хакерам вдалося скомпрометувати захист, який був наданий Міністерству фірмою-підрядником BeyondTrust. Отримавши ключ до хмарного сервісу, вони змогли віддалено підключитися до комп'ютерів та завантажити з них доступну для співробітників документацію.

Високопоставлені американські чиновники, які мають доступ до розвідувальної інформації про злом, заявили, що, судячи з усього, це була винятково шпигунська операція, а не частина решти китайських зусиль із впровадження шкідливого комп’ютерного коду в комунальні мережі та системи водопостачання США

Мінфін США співпрацює з Агентством з кібербезпеки та Федеральним бюро розслідувань з метою оцінки наслідків злому.

Міністерство фінансів утрималося від уточнення часових рамок інциденту, але обіцяло надати докладнішу інформацію у майбутньому додатковому звіті Конгресу.

Зазначається, що представник посольства Китаю в США відкинув причетність до злому і заявив, що "рішуче виступає проти наклепницьких атак США на Китай без жодної фактичної основи".

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