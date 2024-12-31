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Минфин США заявил о взломе его серверов китайскими хакерами

08:57, 31 декабря 2024
Как сообщается, хакеры взломали сервер и получили доступ к определенным незасекреченным документам.
Минфин США заявил о взломе его серверов китайскими хакерами
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Министерство финансов США подверглось хакерской атаке со стороны Китая, что привело к несанкционированному доступу к рабочим станциям государственных служащих и несекретным документам. Об этом сообщает издание The New York Times.

Соответствующий инцидент произошел после недавних сообщений о проникновении Китая в телекоммуникационные системы США.

Хакерам удалось скомпрометировать защиту, предоставленную Министерству фирмой-подрядчиком BeyondTrust. Получив ключ к облачному сервису, они смогли удаленно подключиться к компьютерам и загрузить с них доступную для сотрудников документацию.

Высокопоставленные американские чиновники, имеющие доступ к разведывательной информации о взломе, заявили, что, судя по всему, это была исключительно шпионская операция, а не часть остальных китайских усилий по внедрению вредоносного компьютерного кода в коммунальные сети и системы водоснабжения США.

Минфин США сотрудничает с Агентством по кибербезопасности и Федеральным бюро расследований для оценки последствий взлома.

Министерство финансов воздержалось от уточнения временных рамок инцидента, но обещало предоставить более подробную информацию в будущем дополнительном отчете Конгресса.

Отмечается, что представитель посольства Китая в США отверг причастность ко взлому и заявил, что "решительно выступает против клеветнических атак США на Китай без всякой фактической основы".

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США хакер

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