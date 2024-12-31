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Куда можно сдать елку после праздников в Киеве

19:37, 31 декабря 2024
В столице будут работать 78 пунктов приема новогодних елок.
Куда можно сдать елку после праздников в Киеве
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После новогодних праздников киевляне могут сдать елки на переработку. Со 2 по 31 января в столице будут работать 78 пунктов приема новогодних деревьев.

Все собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для дальнейшего использования в зеленом хозяйстве города.

Это позволяет защитить почву от промерзания зимой, а в теплое время года – уберечь от пересыхания и перегрева.

Отмечается, что коммунальщики будут принимать только живые елки без декоративных украшений.

Адреса пунктов приема елок:

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;
  • парк “Покал”;
  • сквер біля станції м. Либідська;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківська;
  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 07:00-16:00).

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк “Позняки”;
  • парк Прибережний;
  • парк Привокзальний;
  • сквер по вул. П. Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 07:00-20:00).

Деснянський район

  • парк “Молодіжний”;
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк “Деснянський”;
  • парк ім. Р. Шухевича;
  • парк “Фестивальний”;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район

  • перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру “Аврора”;
  • бульв. І. Миколайчука (напроти буд. 7А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21А);
  • сквер ім. К. Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 07:00-19:00).

Оболонський район

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

  • сквер Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородська;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • Сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5-7б;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 19:00).

Святошинський район

  • парк “Совки”;
  • парк “Юність”;
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Солом’янський район

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк “Орлятко”;
  • парк “Юність”;
  • сквер на вул. Машинобудівна;
  • сквер на розі вул. Преображенська та Олексіївська;
  • парк біля кінотеатру “Тампере”;
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район

  • парк “Веселка”;
  • парк “Сирецький”;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • сквер Літературний;
  • виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 08:00-20:00);
  • виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

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