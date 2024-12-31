Філіпа Проніна призначено головою Державної служби фінансового моніторингу України

Кабмін призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Кабінет Міністрів 31 грудня призначив Філіпа Проніна на посаду голови Державної служби фінансового моніторингу України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Перед цим було звільнено Ігоря Черкаського з посади голови Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, що 28 грудня Уряд погодив звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

30 грудня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка і голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Також зазначимо, що Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

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