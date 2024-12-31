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Філіпа Проніна призначено головою Державної служби фінансового моніторингу України

10:57, 31 грудня 2024
Кабмін призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України.
Філіпа Проніна призначено головою Державної служби фінансового моніторингу України
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Кабінет Міністрів 31 грудня призначив Філіпа Проніна на посаду голови Державної служби фінансового моніторингу України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Перед цим було звільнено Ігоря Черкаського з посади голови Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, що 28 грудня Уряд погодив звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

30 грудня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка і голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Також зазначимо, що Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

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Кабінет Міністрів України

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