Практика судів
  1. В Україні

Поширював злочинний вплив у СІЗО — судитимуть кримінального авторитета

00:01, 10 січня 2025
Чоловік, який вважався місцевим авторитетом, активно впроваджував серед ув’язнених злочинні «правила» і традиції, втручався у конфлікти між ними та самостійно визначав покарання при вирішенні спірних ситуацій.
Поширював злочинний вплив у СІЗО — судитимуть кримінального авторитета
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині 33-річний чоловік, який раніше уже відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, вчергове потрапив до слідчого ізолятора за вимагання та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Там спробував поширити свій злочинний вплив на інших в’язнів, але правоохоронці припинили його намагання. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Виступаючи в ролі місцевого авторитета, чоловік активно поширював на оточення правила та традиції злочинного «світу», здійснював врегулювання різного роду конфліктів між ув’язненими та визначав свої покарання в ході вирішення конфліктних питань.

Він налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів та інших заборонених речей, організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, отримував кошти для придбання наркотиків, надавав роз’яснення з приводу отримання «злочинного статусу», встановлював правила та традиції та визначав для них покарання.

Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річному в’язня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд СІЗО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляції з цивільної спеціалізації – день другий

Результати тестування на когнітивні здібності значно кращі ніж в перший день – 72% кандидатів набрали прохідний бал.

Підпал будинку судді на Чернігівщині – Вища рада правосуддя просить правоохоронні органи розкрити злочин

Поліція та прокуратура поки що не просунулися у розкритті злочину.

Спецсуд для оскарження конкурсів та аудитів НАБУ і САП пропонують створити без іноземних експертів

У своїх виступах міністр юстиції Ольга Стефанішина та голова Комітету Денис Маслов закликали підтримати законопроект Кабміну щодо створення Вищого адміністративного суду, втім, депутати вирішили інакше.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями — Рада підтримала законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Звинувачення у цькуванні та шпигунські пристрасті в стінах ВККС – Рада правосуддя розпочала розгляд дисциплінарної справи заступника голови ВККС

Керівництво ВККС звинувачує співробітників секретаріату Комісії у несанкціонованих записах службових нарад, а також підозрює їх у небажанні ефективно працювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова