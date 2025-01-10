Поширював злочинний вплив у СІЗО — судитимуть кримінального авторитета

Чоловік, який вважався місцевим авторитетом, активно впроваджував серед ув’язнених злочинні «правила» і традиції, втручався у конфлікти між ними та самостійно визначав покарання при вирішенні спірних ситуацій.

На Хмельниччині 33-річний чоловік, який раніше уже відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, вчергове потрапив до слідчого ізолятора за вимагання та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Там спробував поширити свій злочинний вплив на інших в’язнів, але правоохоронці припинили його намагання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Виступаючи в ролі місцевого авторитета, чоловік активно поширював на оточення правила та традиції злочинного «світу», здійснював врегулювання різного роду конфліктів між ув’язненими та визначав свої покарання в ході вирішення конфліктних питань.

Він налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів та інших заборонених речей, організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, отримував кошти для придбання наркотиків, надавав роз’яснення з приводу отримання «злочинного статусу», встановлював правила та традиції та визначав для них покарання.

Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річному в’язня.

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