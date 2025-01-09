В Минздраве объяснили, чем вызвано чрезмерное внимание к метапневмовирусу

Раньше вирус не выделялся из общего перечня ОРВИ в еженедельных отчетах»

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что внимание к метапневмовирусу вызвало сообщение управления контроля инфекционных заболеваний Китая. По его словам, о циркуляции как этого вируса, так и других еженедельно сообщает в своих бюллетенях и украинский Центр общественного здоровья Минздрава. Но для неспециалистов это новое название, пишет Укринформ.

«Раньше он не выделялся из общего перечня ОРВИ в еженедельных отчетах», - сказал Ляшко.

Метапневмовирус относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, циркулирующих ежегодно.

«После пандемии COVID-19 восстанавливается привычная для нас эпидситуация по острым респираторным вирусным инфекциям, когда с середины ноября – в декабре, кроме гриппа, циркулирует более 200 вирусов. И метапневмовирус – один из них», - отметил Ляшко.

Он напомнил, что в нынешнем эпидсезоне было зафиксировано 14 случаев инфицирования метапневмовирусом, в прошлом – 24.

В то же время, по его словам, никакой особой специфики по этому вирусу ни сейчас, ни раньше не было зафиксировано.

Как объясняет инфекционистка Ольга Голубовская, метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

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