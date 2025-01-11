Лос-Анджелес вкритий димом і попелом – у місті оголосили надзвичайну ситуацію

З деяких будинків у Каліфорнії навіть ще не встигли прибрати різдвяні прикраси, як розпочалися пожежі.

Джерело фото: Getty Images

У США від 7 січня вирують пожежі, і досі їх не вдалося взяти під контроль. Як пише ВВС, у Лос-Анджелесі оголосили надзвичайну медичну ситуацію через якість повітря, - через пожежі дим та попіл вкрили місто як ковдрою.

Людей закликають залишатися у приміщеннях, закрити вікна, користуватися кондиціонерами та очищувачами повітря, а якщо треба вийти на вулицю, то користуватися масками.

З деяких будинків у Каліфорнії навіть ще не встигли прибрати різдвяні прикраси, як розпочалися пожежі.

Нагадаємо, у районі міста Лос-Анджелес на півдні Каліфорнії США спалахнули лісові пожежі, є загиблі. Вогонь охопив площу 5 футбольних полів за хвилину і дістався до елітного району, де мешкають голлівудські зірки.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що посадові особи державних служб водопостачання та пожежогасіння проведуть незалежне розслідування причини втрати тиску води, через який пожежні гідранти муніципальної комунальної служби Лос-Анджелеса виявилися непридатними для використання під час пожежі в Палісейдс на цьому тижні.

Джерело фото: Getty Images

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.