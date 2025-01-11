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Губернатор Каліфорнії наказав розслідувати несправність пожежних гідрантів у Лос-Анджелесі

11:48, 11 січня 2025
Пожежники в Лос-Анджелесі повідомили, що не змогли отримати доступу до води з гідрантів.
Губернатор Каліфорнії наказав розслідувати несправність пожежних гідрантів у Лос-Анджелесі
Фото: wsj.com
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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що посадові особи державних служб водопостачання та пожежогасіння проведуть незалежне розслідування причини втрати тиску води, через яку пожежні гідранти муніципальної комунальної служби Лос-Анджелеса виявилися непридатними для використання під час пожежі в Палісейдс на цьому тижні, пише Politico

«Хоча водопостачання з місцевих пожежних гідрантів не розраховане на гасіння лісових пожеж на великих територіях, втрата водопостачання з пожежних гідрантів, ймовірно, завдала шкоди зусиллям щодо захисту деяких будинків та евакуаційних коридорів», — написав Ньюсом у листі генеральній директорці Департаменту водних ресурсів та енергетики Лос-Анджелеса Джанісе Кіньонесу та директору громадських робіт округу Лос-Анджелес Марку Пестрелле.

У листі міститься прохання до LADWP та посадових осіб округу Лос-Анджелес «негайно» підготувати звіт із докладним описом усіх причин втрати тиску води та відсутності водопостачання, а також вивчити місцеві зусилля щодо забезпечення готовності та процедури реагування.

Представник LADWP Міа Роуз-Вонг заявила у своїй заяві, що агентство цінує листа Ньюсома і вважає, що «розслідування допоможе виявити будь-які нові необхідні можливості для систем водопостачання для підтримки боротьби з лісовими пожежами».

Нагадаємо, у районі міста Лос-Анджелес на півдні Каліфорнії США спалахнули лісові пожежі, є загиблі, оголошено режим надзвичайного стану. Вогонь охопив площу 5 футбольних полів за хвилину і дістався до елітного району, де мешкають голлівудські зірки.

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США пожежа

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