Губернатор Калифорнии приказал расследовать неисправность пожарных гидрантов в Лос-Анджелесе

Пожарные в Лос-Анджелесе сообщили, что не смогли получить доступ к воде из гидрантов.

Фото: wsj.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что должностные лица государственных служб водоснабжения и пожаротушения проведут независимое расследование причины потери давления воды, из-за которой пожарные гидранты муниципальной коммунальной службы Лос-Анджелеса оказались непригодными для использования во время пожара в Палисейдс на этой неделе, пишет Politico

«Хотя водоснабжение из местных пожарных гидрантов не рассчитано на тушение лесных пожаров на больших территориях, потеря водоснабжения из пожарных гидрантов, вероятно, нанесла ущерб усилиям по защите некоторых домов и эвакуационных коридоров», — написал Ньюсом в письме генеральному директору Департамента водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса Джанисе Киньонесу и директору общественных работ округа Лос-Анджелес Марку Пестрелле.

В письме содержится просьба к LADWP и должностным лицам округа Лос-Анджелес «незамедлительно» подготовить отчет с подробным описанием всех причин потери давления воды и отсутствия водоснабжения, а также изучить местные усилия по обеспечению готовности и процедуры реагирования.

Представитель LADWP Миа Роуз-Вонг заявила в своем заявлении, что агентство ценит письмо Ньюсома и считает, что «расследование поможет выявить любые новые необходимые возможности для систем водоснабжения для поддержки борьбы с лесными пожарами».

Напомним, в районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии США вспыхнули лесные пожары, есть погибшие, объявлен режим чрезвычайного положения. Огонь охватил площадь 5 футбольных полей за минуту и добрался до элитного района, где живут голливудские звезды.

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