Какой размер социальной пенсии в 2025 году, если не хватает стажа

Украинцы имеют право выйти на пенсию по достижении 60, 63 и 65 лет, в зависимости от количества приобретенного страхового стажа. Как известно, в 2025 году в Украине выросли требования к страховому стажу. Для тех, кто не добился необходимого стажа, доступна социальная помощь.
Новые требования к минимальному стажу следующие:
Если меньше 15 лет стажа, то граждане имеют право на государственную социальную помощь по достижении 65-летнего возраста.
С 1 января 2025 размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев. Однако эта выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн.).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.