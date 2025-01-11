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Какой размер социальной пенсии в 2025 году, если не хватает стажа

13:35, 11 января 2025
Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать социальную пенсию.
Какой размер социальной пенсии в 2025 году, если не хватает стажа
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Украинцы имеют право выйти на пенсию по достижении 60, 63 и 65 лет, в зависимости от количества приобретенного страхового стажа. Как известно, в 2025 году в Украине выросли требования к страховому стажу. Для тех, кто не добился необходимого стажа, доступна социальная помощь.

Новые требования к минимальному стажу следующие:

  • пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа
  • в 63 года - минимум 22 года страхового стажа
  • в 65 лет - 15 лет страхового стажа

Если меньше 15 лет стажа, то граждане имеют право на государственную социальную помощь по достижении 65-летнего возраста.

С 1 января 2025 размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев. Однако эта выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн.).

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