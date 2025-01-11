Илон Маск заявил, что нейрочип Neuralink вживили третьему пациенту

Компания Neuralink имплантировала свой чип уже третьему человеку.

Компания Neuralink вживила свой чип уже третьему пациенту. Об этом сообщил основатель компании, американский миллиардер Илон Маск, во время мероприятия в Лас-Вегасе, пишет Bloomberg.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо», — сказал Маск.

Он отметил, что компания планирует установить еще 20–30 имплантатов в 2025 году.

Напомним, второй чип Neuralink имплантировали в августе 2024 года. Бизнесмен сообщил, что 400 электродов имплантата у второго пациента работают исправно, всего в устройстве более 1 тыс. электродов.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование против Neuralink.

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