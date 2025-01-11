Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск заявив, що нейрочип Neuralink вживили третьому пацієнту

11:28, 11 січня 2025
Компанія Neuralink імплантувала свій чіп вже третій людині.
Ілон Маск заявив, що нейрочип Neuralink вживили третьому пацієнту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Neuralink вживила свій чіп вже третьому пацієнту. Про це повідомив засновник компанії, американський мільярдер Ілон Маск під час заходу в Лас-Вегасі, пише Bloomberg.

«У нас зараз три людини з імплантованими Neuralinks, і всі вони працюють добре», - сказав Маск.

Він зазначив, що компанія планує встановити ще 20–30 імплантатів у 2025 році.

Нагадаємо, другий чіп Neuralink імплантували у серпні 2024 року. Бізнесмен повідомив, що 400 електродів імплантату у другого пацієнта працюють справно, всього у пристрої понад 1 тис. електродів.

Раніше ми писали, що у США розпочали розслідування щодо Neuralink.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання необхідності влаштувати неповнолітню дитину військовозобов’язаним не звільняє його від обов’язку прибути до збірного пункту для відправки на службу – Верховний Суд

Звернення військовозобов’язаного до уповноважених органів з метою вирішення питання про влаштування його неповнолітньої дитини на час мобілізації не звільняють військовозобов’язаного від обов’язку прибути у визначені в бойовій повістці дату і час до збірного пункту ТЦК – позиція Верховного Суду.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Чи може чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, виїхати з ними за кордон – позиція Верховного Суду

Прикордонна служба відмовила чоловіку, який самостійно виховує двох малолітніх дітей, у перетині кордону – Верховний Суд підтвердив рішення судів, які визнали протиправною і скасували цю відмову.

Підпал будинку судді на Чернігівщині – Вища рада правосуддя просить правоохоронні органи розкрити злочин

Поліція та прокуратура поки що не просунулися у розкритті злочину.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області