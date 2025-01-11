Ілон Маск заявив, що нейрочип Neuralink вживили третьому пацієнту

Компанія Neuralink імплантувала свій чіп вже третій людині.

Компанія Neuralink вживила свій чіп вже третьому пацієнту. Про це повідомив засновник компанії, американський мільярдер Ілон Маск під час заходу в Лас-Вегасі, пише Bloomberg.

«У нас зараз три людини з імплантованими Neuralinks, і всі вони працюють добре», - сказав Маск.

Він зазначив, що компанія планує встановити ще 20–30 імплантатів у 2025 році.

Нагадаємо, другий чіп Neuralink імплантували у серпні 2024 року. Бізнесмен повідомив, що 400 електродів імплантату у другого пацієнта працюють справно, всього у пристрої понад 1 тис. електродів.

Раніше ми писали, що у США розпочали розслідування щодо Neuralink.

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