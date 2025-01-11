Є реальний шанс, що Україна зможе перемогти у війні, — Джо Байден

Джо Байден заявив, що як президент максимально використав наявні повноваження для надання військової допомоги Україні.

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Діючий президент США Джо Байден висловив упевненість у можливості перемоги України у війні проти Росії. Про це Байден заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він наголосив, що допоки США продовжуватиме підтримувати Західну Європу єдиною щодо України, українці матимуть реальний шанс на перемогу.

Також Байден висловив сподівання, що Конгрес США не дозволить Дональду Трампу зупинити військову допомогу Україні.

Він додав, що ціна участі у війні для Росії є "неймовірно високою". За словами Байдена, втрати російської сторони становлять понад 600 тисяч загиблих і поранених.

Також він зазначив, що навіть серед залучених до війни північнокорейців фіксується високий рівень смертності.

Очільник Білого дому додав, що зробив усе можливе у межах своїх повноважень, щоб максимально підтримати Україну.

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