Байден сподівається, що Конгрес не дозволить Трампу зупинити допомогу Україні

Джо Байден висловив сподівання, що Конгрес не допустить зупинки військової допомоги Україні під час президенства Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден вірить, що в Конгресі є багато і демократів, і республіканців, які розуміють важливість допомоги Україні. І вони будуть проти, якщо новобраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп захоче припинити поставки військової допомоги. Про це Байден заявив під час промови щодо стану економіки та ринку праці в США.

«Я знаю, що на (Капітолійському, - ред) пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Трампом – ред.), якщо той вирішить припинити фінансування для України», — сказав Байден.

Американський лідер каже, що через виснажливу війну та санкцій Заходу Росія має проблеми з економікою. Також Байден додав, треба не дати Путіну змоги для перепочинку й продовження агресії.

«Він має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни», — сказав президент США.

Байден також додав, що робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну перевагами для підтримки незалежності.

Раніше ми писали, що Джо Байден виступить із зовнішньополітичною промовою та з прощальним зверненням до нації.

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