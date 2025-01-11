Байден надеется, что Конгресс не позволит Трампу остановить помощь Украине

Джо Байден выразил надежду, что Конгресс не допустит остановки военной помощи Украине во время президентства Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден верит, что в Конгрессе много и демократов, и республиканцев, которые понимают важность помощи Украине. И они будут против, если новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп захочет прекратить поставки военной помощи. Об этом Байден заявил во время речи о состоянии экономики и рынке труда в США.

«Я знаю, что на (Капитолийском, - ред) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, считающих, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Трампом, - ред), если тот решит прекратить финансирование для Украины», — сказал Байден.

Американский лидер говорит, что из-за изнурительной войны и санкций Запада у России проблемы с экономикой. Также Байден добавил, что нужно не дать Путину возможности для передышки и продолжения агрессии.

«У него есть экономические проблемы, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны», — сказал президент США.

Байден также добавил, что делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами для поддержки независимости.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступит с внешнеполитической речью и с прощальным обращением к нации.

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