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Байден надеется, что Конгресс не позволит Трампу остановить помощь Украине

11:30, 11 января 2025
Джо Байден выразил надежду, что Конгресс не допустит остановки военной помощи Украине во время президентства Дональда Трампа.
Байден надеется, что Конгресс не позволит Трампу остановить помощь Украине
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Президент США Джо Байден верит, что в Конгрессе много и демократов, и республиканцев, которые понимают важность помощи Украине. И они будут против, если новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп захочет прекратить поставки военной помощи. Об этом Байден заявил во время речи о состоянии экономики и рынке труда в США.

«Я знаю, что на (Капитолийском, - ред) холме есть значительное количество демократов и республиканцев, считающих, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Трампом, - ред), если тот решит прекратить финансирование для Украины», — сказал Байден.

Американский лидер говорит, что из-за изнурительной войны и санкций Запада у России проблемы с экономикой. Также Байден добавил, что нужно не дать Путину возможности для передышки и продолжения агрессии.

«У него есть экономические проблемы, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны», — сказал президент США.

Байден также добавил, что делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами для поддержки независимости.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступит с внешнеполитической речью и с прощальным обращением к нации.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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